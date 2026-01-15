Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan Miraç Kandili mesajı

        Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan Miraç Kandili mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öztaş, mesajında, Miraç Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Öztaş, mesajında şunları kaydetti:

        "Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!

        Benzer Haberler

        Batman'da kaçakçılıkla mücadele sürüyor
        Batman'da kaçakçılıkla mücadele sürüyor
        Batman'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 30 kişi yakalandı
        Batman'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 30 kişi yakalandı
        Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Batman'da çiftçiler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Batman'da çiftçiler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Batman'da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi lurtarıldı
        Batman'da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi lurtarıldı
        Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı