Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan Miraç Kandili mesajı
Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztaş, mesajında, Miraç Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Öztaş, mesajında şunları kaydetti:
"Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun."
