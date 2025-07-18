Batman'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tilmerç Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin B, bir süre sonra gözden kayboldu.

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