Batman'da sulama kanalına giren genç boğuldu
Batman'da sulama kanalına giren genç yaşamını yitirdi.
Batman'da sulama kanalına giren genç yaşamını yitirdi.
Tilmerç Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin B, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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