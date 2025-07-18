Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Batman'da kanserden korunma ve erken teşhis eğitimi verildi
        Batman'da kanserden korunma ve erken teşhis eğitimi verildi
        Batman'da "Aydınkonak Trafo Merkezi" inşaatında sona gelindi
        Batman'da "Aydınkonak Trafo Merkezi" inşaatında sona gelindi
        Batman'da 6 ayda 14 bin 106 evde sağlık hizmeti verildi
        Batman'da 6 ayda 14 bin 106 evde sağlık hizmeti verildi
        Vali Canalp yapımı süren çevreyolunu inceledi
        Vali Canalp yapımı süren çevreyolunu inceledi
        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele ge...
        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele ge...