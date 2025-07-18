Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpek ile arama yapıldı.

        Aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Batman'da 3 mahallede imar kat sayısı 6'ya düşürüldü
        Batman'da 3 mahallede imar kat sayısı 6'ya düşürüldü
        Batman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Batman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi
        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi
        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Batman'da inşası süren mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da inşası süren mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü