Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, benzin deposunun içine gizlenmiş 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzin deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, benzin deposunun içine gizlenmiş 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altındaki benzin deposunun içerisine gizlemiş 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele ge...
        Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram esrar ele ge...
        Batman'da 3 mahallede imar kat sayısı 6'ya düşürüldü
        Batman'da 3 mahallede imar kat sayısı 6'ya düşürüldü
        Batman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Batman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi
        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi
        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Batman'da inşası süren mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da inşası süren mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü