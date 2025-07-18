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        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!

        İstanbul Sarıyer'de Aşiyan Sahili'nde bulunan bir teknede facia yaşandı. Olayda teknede çalışan Cihan Aksoy, kıyıya yanaştıkları sırada iskele sandığı boşluğa basınca denize düştü. Denizde kaybolan Aksoy'un yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:53
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        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
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        Sarıyer'de Aşiyan Sahili’nde bulunan bir teknede çalışan Cihan Aksoy (49), kıyıya yanaştıkları sırada iskele sandığı boşluğa basınca denize düştü.

        DHA'nın haberine göre denizde kaybolan Aksoy’un yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

        Dalgıçlar tarafından çıkarılan Aksoy’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aksoy'un denize düştüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Aşiyan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Kaptan Kuzey Bahri’ isimli gezinti gemisinde çalışan Cihan Aksoy kıyıya yanaştıkları sırada iskele sanarak boşluğa basınca denize düştü. Suda bir süre çırpınan Aksoy ardından gözden kayboldu. Bunun üzerine gemi kaptanı Mustafa M. (60), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıçların yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramalarda Aksoy'a ulaşıldı. Sahil Güvenlik gemisine alınan Aksoy’un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

        BOŞLUĞA BASARAK DENİZE DÜŞTÜ

        Aksoy’un cenazesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gemi kaptanı Mustafa M. ve işletme sahibi Gurur Faruk D.’nin (36) ifadesine başvuran polis, iskeleye yanaştıkları sırada Cihan Aksoy’un iskele zannedip boşluğa bastığı ve bir anda denize düştüğü bilgisine ulaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan tekne çalışanı Cihan Aksoy'un denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksoy'un iskele yerine boşluğa basarak denize düştüğü anlar görülüyor.

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