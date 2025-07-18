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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi | Son dakika haberleri

        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi

        İş insanı İnan Kıraç'ın 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evliliği mahkeme kararıyla iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:36
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        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
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        İş insanı İnan Kıraç'ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline karar verildi.

        Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

        Hakimin önceki celselerde verdiği gizlilik kararı dolayısıyla duruşmaya basın mensupları alınmadı.

        Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verdi.

        DAVA SÜRECİ

        İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

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