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        Vali Canalp yapımı süren çevreyolunu inceledi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı süren çevreyolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:37
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        Vali Canalp yapımı süren çevreyolunu inceledi
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı süren çevreyolunda incelemelerde bulundu.

        Eski Havalimanı Kavşağı'ndan başlayarak 5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde inşa edilen çevreyolunu yerinde inceleyen Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Canalp, projenin hem şehir içi trafiğini rahatlatacağını hem de altyapı açısından önemli katkı sunacağını söyledi.

        Canalp, çevreyolunun şehir merkezini çevre illere bağlayan karayolu ağına entegre edileceğini ifade ederek, güzergahın duble yol standardında planlandığını belirtti.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Batman'ın ana arterine paralel şekilde, yan yol ve ana yol olmak üzere duble yol standardında bir güzergah oluşturuyoruz. Bu sayede şehirler arası ve transit trafik ile ağır tonajlı araçları bu yöne yönlendirerek, Soracan Kavşağı başta olmak üzere şehir içi trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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