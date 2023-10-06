Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı

        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

        Proje kapsamında, Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü ve Batman Çayı'na, Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, yaptığı açıklamada, sazan ve şabut yavrularının barajlardaki balık potansiyelini artıracağına inandıklarını söyledi.

        Proje kapsamında geçen yıl da baraja 1 milyon 500 bin balık yavrusu bırakıldığını dile getiren Şanverdi, "İlimizin balık potansiyelini ve balıkçıklarımızın ekonomik imkanlarını artırmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Şanverdi, balık popülasyonunun korunması ve projenin amacına ulaşması için vatandaşların sezon dışında avlanmaması gerektiğini vurguladı.

        Programa, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        Gaziantep'te kamyon faciası! 5 can kaybı var
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans

        Benzer Haberler

        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para c...
        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para c...
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Batman'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        AK Parti Batman İl Başkanlığından büyük kongreye davet
        AK Parti Batman İl Başkanlığından büyük kongreye davet
        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti
        Kaymakam İmrak Hasankeyf Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti
        Batman'da kooperatif üyesi kadınlar tahsis edilen alanda sebze yetiştiriyor...
        Batman'da kooperatif üyesi kadınlar tahsis edilen alanda sebze yetiştiriyor...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı