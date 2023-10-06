Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında, Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü ve Batman Çayı'na, Şanlıurfa'dan getirilen 2 milyon 609 bin şabut ve sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, yaptığı açıklamada, sazan ve şabut yavrularının barajlardaki balık potansiyelini artıracağına inandıklarını söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl da baraja 1 milyon 500 bin balık yavrusu bırakıldığını dile getiren Şanverdi, "İlimizin balık potansiyelini ve balıkçıklarımızın ekonomik imkanlarını artırmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Şanverdi, balık popülasyonunun korunması ve projenin amacına ulaşması için vatandaşların sezon dışında avlanmaması gerektiğini vurguladı.

Programa, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak da katıldı.