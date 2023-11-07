Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Batman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Batman, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalar 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, 9 fişek, bir spiral makinesi, 3 matkap, iki mengene, namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ve CNC makinası ele geçirildi.

        Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Sason'da anne adaylarının misafir edileceği "Gebe Oteli" hizmete açıldı
        Sason'da anne adaylarının misafir edileceği "Gebe Oteli" hizmete açıldı
        GÜNCELLEME - Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çoc...
        GÜNCELLEME - Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çoc...
        Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı
        Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı
        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana topra...
        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana topra...
        Huzura kavuşan 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi
        Huzura kavuşan 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi
        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana topra...
        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana topra...