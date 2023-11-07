Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Batman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Batman, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalar 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, 9 fişek, bir spiral makinesi, 3 matkap, iki mengene, namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ve CNC makinası ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.