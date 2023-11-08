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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:58
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 1571 paket sigara, 17 şişe ve 136 kutu içki, 4 cep telefonu, 3 şarj başlığı ve kablosu ile 3 kulaklık ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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