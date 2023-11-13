Batman'da dolandırıcılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı Batman'da, bir ayda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 222 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Batman'da, bir ayda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 222 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 212'si savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.