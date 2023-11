Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Batman'da Konferans Salonu'nun açılışına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devletin muazzam bir şekilde Batman'da yatırımları desteklediğini belirterek, "Sadece altyapıya, eğitime, sağlığa yatırım yapmıyor, aynı zamanda yatırım yapanlara çok güçlü destek veriyor. O nedenle biz bu coğrafyada aslında bir umut kaynağıyız. Çünkü petrol ve doğal gaza sırtını dayamadan, tabiri caizse ekmeğini taştan çıkartarak başarıyı yakalamış çok nadir ülkelerden biriyiz. Yeni yüzyılımızda inşallah bu atılımı, başarıyı çok daha ileri taşıyacağız." dedi.

Bakan Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde incelemelerde bulunarak, burada öğrencilerin kurduğu stantları gezdi, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda Batman'a yakışır bir eser olan külliyenin aynı zamanda ilim ve irfan merkezi olduğunu söyledi.

Siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahip olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman millete, insana hizmet etmeyi esas aldıklarını anlatan Şimşek, bu hizmetlerin de en önemlisinin eğitim olduğunu belirtti.

- "Eğitim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek"

Nesilleri dönüştüren ülkeleri başarıya ulaştıran basit formül olan eğitimin en öncelikli alanları olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Batman'da eğitime yaptığımız yatırım 2002'ye göre yıllık ortalama tam 26 kat. Yani son 20 yılın ortalamasını alın eğitime yaptığımız yatırımlar 2002 yılına göre 26 kat fazla yıllık bazda. Burada bugün çok başarılı bir üniversitemiz var. Yaklaşık 16, 17 bin öğrencisi var. Bu çok önemli bir üretim üssü. Ama okul öncesinden doktora derecesine kadar burada bu imkanlar Batmanlı hemşerilerimizin hizmetine hükümetlerimiz döneminde sunuldu. Eğitime destek için 35 milyon kitap dağıtılmış. Bugün Batman'da derslik başına düşen öğrenci sayısı 24 civarı. Ben ilkokulu köy okulunda okuduğumda 5 sınıf bir derslikteydi. Son 20 yılda 9 binin üzerinde öğretmen burada hizmet etme imkanı bulmuş. Yani hükümetlerimiz döneminde öğretmen sayısı 3 kattan fazla artmış. Derslik sayısı da öyle her alanda da öyle. Eğitim en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek. Yani bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz. Eğitime, bilime, teknolojiye daha çok yatırım yapacağız. Aslında Necat Nasıroğlu Vakfı'nın yaptığı yatırım bu yönde özel sektör anlamında atılmış çok önemli çok büyük bir yatırımdır, Batman ölçeğinde. Nasıroğlu ailesini tebrik ediyorum."

Sağlığın da önemli olduğunu, sağlıkta Batman'da son 20 yılda önceki 70-80 yılda yapılanın kat ve kat üstünde yaptırım yapıldığını bildiren Şimşek, 2002'ye göre son 20 yılda yıllık ortalama yatırım miktarının 39 kat olduğunu aktardı.

Uzman doktor sayısının 14 kat arttığına işaret eden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok ciddi bir kapasite oluşmuş. Hastane sayısı ikiye katlanmış, ama özel sektörün de önünü açtığımız için çok ciddi bir kapasite oluşmuş. Burası sağlıkta da önemli bir üs. Batman'da 2002'de sadece 2 ambulans vardı, bugün çok şükür her ilçemizde, Batman merkezinde bile 40'ın üstünde ambulanstan bahsediyoruz. Sağlıkta da yatırımlara devam edeceğiz. Eğer bir şehirde altyapı iyi, güçlü teşvikler ve girişimcilik ruhu varsa o zaman o şehir mutlaka çok ileriye gidiyor. Batman'ı Türkiye'nin yeni yüzyılında en önemli büyüme motorlarından görüyorum. Çünkü Batman'ın muazzam bir girişimcilik ruhu var. O nedenle nüfus çok hızlı artıyor. Yakında büyükşehir olursanız şaşırmamanız lazım. Çünkü gerçekten muazzam bir dinamizm var. Bütün donanımlarıyla altyapısıyla Batman üretime hazır. Bizden önceki hükümetler buraya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmuşlar. Allah kendilerinden razı olsun. Fakat 2002 yılına kadar sadece 100 kişinin çalıştığı bugün standartlarda da fabrika dermisiniz demezsiniz bilemem ama yani 2 tane üretim atölyesi vardı. Biri un diğeri alçı küçük ölçekte. Bugün OSB'de bırakın yer, şu anda biz birkaç OSB'nin geliştirilmesiyle meşgulüz. 500 yatırımcı şu an bizden yatırım yerinin tahsis edilmesini bekliyor. 500 yatırımcı demek 500 üretim atölyesi, 500 fabrika demek. OSB'de yaklaşık 12 bin 500 kardeşimiz çalışıyor ve 123 fabrikamız var. Ama şu andaki inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan fabrikalar var. Yani şu an inşa aşamasında 50 fabrika var. 123'e ilaveten. 18 fabrika da proje aşamasında. Eğer biz bu fabrikaları da devreye alırsak ki alacağız. 22 bin kardeşimiz orada çalışacak. 22 bin çalışan demek buradaki ortalama hane büyüklüğü dikkate aldığımızda 100 bin kişiye dokunmak demektir. 100 bin kişiye iş ve aş demektir."

- "Batman çok önemli bir sanayi üssü olacak"

Kentin tekstilde de çok büyük bir atılım içinde olduğunu, bu alanda 40 binin üzerinde çalışan bulunduğunu kaydeden Şimşek, "Şu anda üzerinde çalıştığımız, geliştirdiğimiz organize sanayi bölgeleri devreye alınsa, ki 500 yatırımcının sıra beklediğini, 500 fabrika olduğunu düşünürsek, Batman çok önemli bir sanayi üssü olacak, Türkiye'nin önemli bir üretim üssü olacak. Onun için Ulaştırma Bakanımızın bugünkü ziyareti çok değerli, çok önemli. Çünkü biz bu sanayi üssünü limana nasıl bağlarız, başka ülkelere daha rekabetçi bir çerçevede ürün sevkiyatını nasıl yaparız, onu konuştuk. Biz büyük düşünüyoruz, ufak, kişisel konularla uğraşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman'da çok ciddi kamu yatırımlarının devam ettiğini bildiren Şimşek, 13,5 milyar lira tutarında ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sulamaya kadar her alanda çok ciddi bir yatırım hamlesi içerisinde olduklarını anlattı.

Temel önceliklerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğunu kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'de Batman'ın toplam ihracatı 600 bin dolarmış, yani 1 milyon dolar bile değil. Bugün son 12 ayda ihracat 374 milyon dolara ulaşmış. Bu aslında üretim üssü olacak bir şehir için az ama nereden geldiğimiz çok önemli. 600 bin dolardan neredeyse 400 milyon dolar. Çok hızlı bir şekilde Batman milyar dolar ihracat yapan şehirlerimiz arasında girecektir. Ben buna inanıyorum, en ufak bir tereddüdüm yok. Çünkü burada dinamizm var, bunu destekleyen genç bir nüfus, bir girişimcilik ruhu, bir ekosistem var. Üniversitemiz insan yetiştiriyor, ulaştırma altyapımız var, devletimiz girişimcinin yanında, buradaki hemşerilerimizin yanında. Devletimiz muazzam bir şekilde burada yatırımları destekliyor. Sadece altyapıya, eğitime, sağlığa yatırım yapmıyor, aynı zamanda yatırım yapanlara çok güçlü destek veriyor. O nedenle biz bu coğrafyada aslında bir umut kaynağıyız. Çünkü petrol ve doğal gaza sırtını dayamadan, tabiri caizse ekmeğini taştan çıkartarak başarıyı yakalamış çok nadir ülkelerden biri. Yeni yüzyılımızda inşallah bu atılımı, başarıyı çok daha ileri taşıyacağız. Batman bugün inovasyonu, üretimi konuşuyor. Batman bugün gerçekten katma değeri yüksek alanlarda çaba sarf ediyor. Onun için bu birlikteliğimiz anlamlı. Her okulumuzda birer atölye olması lazım. Çünkü biz öyle bir çağdayız ki bilgi ve beceri çok kritik. Biz teorik fizikten tutun yapay zekayı en iyi şekilde kullanacak tarzda ülkemizi ileri taşıyacağız. Teknolojide büyük bir devrim yaşanıyor. İşte ülkemize bunu çok daha güçlü bir şekilde yansıtacak bir kalabalıkla birlikteyiz. Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikteyiz. Bu güzel külliyenin, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nun hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Uraloğlu da yaptıkları yatırımların, hizmetlerin tamamının insana yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

En kıymetli yatırımın insana dokunan yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, Batman'ın çok hızlı geliştiğini, genç nüfus anlamında ülkeye ve bölgeye ciddi katkılar sağladığını kaydetti.

Açılışa, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Müftüsü Nihat Kök, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.