Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, gümrük kaçağı 3 bin 314 paket sigara, 14 cep telefonu, 360 bin paket sigara sarma kağıdı, 19 kulaklık ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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