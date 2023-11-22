Doğadaki değerli taşlar üniversiteli gençlerin elinde sanat eserine dönüşüyor İBRAHİM TOPRAK - Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında eğitim gören öğrenciler, kuyumculuk sektörüne ara eleman olarak yetişiyor.

İBRAHİM TOPRAK - Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında eğitim gören öğrenciler, kuyumculuk sektörüne ara eleman olarak yetişiyor.

Üniversitenin merkez kampüsünde eğitim alan gençler, "tespih atölyesi", "süs taşı işleme atölyesi", "metal işleme atölyesi" ve "CNC lazer atölyesi"nde mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor, doğal taşlardan takı tasarımı yapıyor.

İki yıllık eğitim süresince gençler, teorik eğitimin yanı sıra tam donanımlı atölyelerde telkari, mıhlama, taş işleme, tespih yapımı gibi takı ve aksesuar yapımını öğreniyor.

- "Amacımız sadekar yetiştirmek"

Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Eyüp Hikmet Kınacı, AA muhabirine, 4 atölyede temel kuyumculuk eğitiminden başlayarak sektöre yeni gençler kazandırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Taşların doğadan başlayarak kullanıcıya ulaşması ile metalin dökümünden ürüne dönüşmesine kadar bütün süreçleri öğrencilere öğrettiklerini belirten Kınacı, "Amacımız burada sadekar yetiştirmek. Yani bir işi en başından alıp sonuna kadar götüren kuyumcular yetiştirmek." dedi.

Kınacı, atölyelerde yüzük, küpe, kolye, broş, süs taşından saat, anahtarlık gibi ürünler yaptıklarını ifade ederek, Batman Üniversitesindeki atölyelerin en gelişmiş atölyelerden olduğunu kaydetti.

- Sektöre ara eleman kazandırılıyor

Kınacı, "2 yıllık süreçte ara eleman yetiştiriyoruz." diyerek, uzun çalışma süreçlerinde atölyede geçen uygulamalarla iyi bir eğitim vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Kuyumculuk sektöründe ciddi bir ara eleman sıkıntısı yaşandığına işaret eden Dr. Eyüp Hikmet Kınacı, "Bizden kolaylıkla iş bulabilmeleri mümkün oluyor. İsteyenleri de referans olarak belirli atölyelere gönderebiliyoruz. Bu bölümü liseden yeni mezun olan veya hobi olarak yapmayı düşünenler ile daha çok kız öğrenciler tercih ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Hatice Zorlu da takı tasarımına ilgi duyduğu için bu bölümde okumayı tercih ettiğini anlatarak, eğitimi tamamlayınca kendi atölyesini kurmak istediğini söyledi.

Genellikle kişiye özel tasarımlar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Zorlu, yüzük, bileklik, kolye, küpe gibi ürünler yaptıklarını aktardı.

Zorlu, "Kişi aklındakini anlatır, biz de onu çizer, tasarıma dökeriz." dedi.

Muharrem Demirtaş da hobi olarak gördüğü bu sanatı öğrenmek için eğitim aldığını ifade ederek, öğrendiği bilgileri evinde kurduğu küçük atölyesinde pekiştirdiğini, eşi başta olmak üzere yakınlarına hediyelik takılar yaptığını kaydetti.