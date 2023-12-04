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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:05
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansının

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