DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hasankeyf'teki tarihi mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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