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        Batman'da kaçak hayvan kesimi yapanlara yönelik denetim

        Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde kaçak hayvan kesimi yaptığı tespit edilen kişilere 92 bin 350 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:33
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        Batman'da kaçak hayvan kesimi yapanlara yönelik denetim
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        Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde kaçak hayvan kesimi yaptığı tespit edilen kişilere 92 bin 350 lira para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen kaçak et kesimi ile mücadele çalışmaları kapsamında onaylı mezbahalar dışında kesim yaptığı tespit edilen adreslerde denetim yapıldı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde kaçak kesildiği tespit edilen 1150 kilogram sığır eti ele geçirildi.

        Kaçak kesim yaptığı belirlenen kişilere 92 bin 350 lira para cezası uygulandı, ele geçirilen kaçak etler ise imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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