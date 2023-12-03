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        Batman'da sis etkili oldu

        Batman'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:04
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        Batman'da sis etkili oldu
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        Batman’da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Akşam başlayan sis sabah etkisini arttırdı.

        Sisin yoğun olduğu yerlerde sürücüler araç farları ve dörtlü sinyallerini açarak ilerledi.

        Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda tedbir aldı, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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