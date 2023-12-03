Batman'da sis etkili oldu

Batman’da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam başlayan sis sabah etkisini arttırdı.

Sisin yoğun olduğu yerlerde sürücüler araç farları ve dörtlü sinyallerini açarak ilerledi.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda tedbir aldı, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

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