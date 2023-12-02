Batman'ın Gercüş Mezrone üzümü tescillendi

Batman Ticaret Borsası tarafından tescil süreci başlatılan Gercüş Mezrone üzümü tescillendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş Mezrone Üzümünün tescil süreci tamamlandı.

Batman'da coğrafi işarete sahip Sason Çileğinden sonra Gercüş ilçesinin Mezrone üzümü de Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret onayı aldı.

Vali Ekrem Canalp, başvuru sürecinin sonuçlanıncaya kadar takibini yapan ve olumlu sonuçlanmasında büyük gayret sarf eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'e teşekkür etti.