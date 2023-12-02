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        Batman'ın Gercüş Mezrone üzümü tescillendi

        Batman Ticaret Borsası tarafından tescil süreci başlatılan Gercüş Mezrone üzümü tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:09
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        Batman'ın Gercüş Mezrone üzümü tescillendi
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        Batman Ticaret Borsası tarafından tescil süreci başlatılan Gercüş Mezrone üzümü tescillendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş Mezrone Üzümünün tescil süreci tamamlandı.

        Batman'da coğrafi işarete sahip Sason Çileğinden sonra Gercüş ilçesinin Mezrone üzümü de Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret onayı aldı.

        Vali Ekrem Canalp, başvuru sürecinin sonuçlanıncaya kadar takibini yapan ve olumlu sonuçlanmasında büyük gayret sarf eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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