Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engellilerin maçını izledi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Engelliler Spor Kulübü ve Mersin Merkez Belediyespor arasında oynanan maçı izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engellilerin maçını izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Engelliler Spor Kulübü ve Mersin Merkez Belediyespor arasında oynanan maçı izledi.

        Maç öncesi sporcularla bir araya gelen Nasıroğlu, sporcuları tebrik ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

        Nasıroğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil, her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

        Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getiren Nasıroğlu, engelli bireylere sahip çıkmanın her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Batman'ın Gercüş Mezrone üzümü tescillendi
        Batman'ın Gercüş Mezrone üzümü tescillendi
        Batman'da 5 körüklü şehir içi otobüsün teslim töreni yapıldı
        Batman'da 5 körüklü şehir içi otobüsün teslim töreni yapıldı
        Batman'da camilerde Filistinliler için dua edildi
        Batman'da camilerde Filistinliler için dua edildi
        Batman'da MÜSİAD 600 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu
        Batman'da MÜSİAD 600 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde vatandaş...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde vatandaş...
        Hasankeyf'teki kazılarda şifa tası ve iki okçu yüzüğü bulundu
        Hasankeyf'teki kazılarda şifa tası ve iki okçu yüzüğü bulundu