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        Batman´da park halindeki otomobil yandı

        BATMAN'da,park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:40
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        Batman´da park halindeki otomobil yandı
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        BATMAN'da,park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Fatih Mahallesi Melekler Parkı yanında park halinde olan Osman Çalmaz'a ait 72 AD 375 plakalı otomobilin motor kısmından akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Otomobil, bir süre sonra alev aldı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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