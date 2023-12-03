Batman´da park halindeki otomobil yandı

BATMAN'da,park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Fatih Mahallesi Melekler Parkı yanında park halinde olan Osman Çalmaz'a ait 72 AD 375 plakalı otomobilin motor kısmından akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Otomobil, bir süre sonra alev aldı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.