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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:49
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 519 paket sigara, 20 cep telefonu, 10 şarj başlığı ve şarj kablosu, 16 kol saati, 29 kilogram nargile tütünü, 31 elektronik sigara ile 100 puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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