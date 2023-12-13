Batman'da kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 519 paket sigara, 20 cep telefonu, 10 şarj başlığı ve şarj kablosu, 16 kol saati, 29 kilogram nargile tütünü, 31 elektronik sigara ile 100 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 zanlı hakkında işlem yapıldı.