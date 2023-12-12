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        Batman'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

        Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 1020 öğrenci ve öğretmen, Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:28
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        Batman'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
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        Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 1020 öğrenci ve öğretmen, Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

        Bir alışveriş merkezindeki sineme salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, 51 okuldan 1020 öğrenci ve öğretmen katıldı.

        Öğrencilere meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi.

        Filmiz izleyen öğrencilerden Abdurrezak Hamitoğlu, filmi çok beğendiğini ve anlamlı bulduğunu belirterek, herkese de filmi izlemelerini tavsiye etti.

        Muhammed İnanç Şen de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan filmi izledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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