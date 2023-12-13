Hasankeyf'te tiftik yünü geleneksel yöntemle dokunarak kilime dönüşüyor

Hasankeyf ilçesinde tiftik keçisinin yünü el tezgahında dokunarak kilime dönüşüyor.

Tarihi ilçede geleneksel yöntemle el tezgahında tiftik yününden boya ve katkı maddesi kullanılmadan kilim yapılıyor.

İlçede 32 yıldır tiftik dokumacılığı yapan Arif Ayhan, dokumacılığa eski Hasankeyf'te mağarada atölye açarak başladığını anımsattı.

Amcasının yanında dokumayı öğrendiğini aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"Yorucu bir iş, ekonomik olarak istediğimizi elde edemiyoruz ama güzel, zevkli ve stres attırıyor. Ekonomik nedenlerden dolayı birçok kişi bu mesleği bıraktı, ama ben şu an yeğenimi yetiştiriyorum. O da öğrendikten sonra birilerine aktarırsa bu meslek unutulmaz. Bu kilimler, Mezopotamya'ya özgü ve doğal keçi yününden yapılıyor. Yurt dışından gelen gurbetçi misafirler ilgi gösteriyor. Yurt dışına da gönderiyoruz. Bu sanatın unutulmaması için elimden gelen gayreti göstereceğim."