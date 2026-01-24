Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da yolu kardan kapanan köydeki tansiyon hastası, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan tansiyon hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:58 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:58
        İlçenin Kaleyolu köyünde yaşayan Sadettin Işık'ın (51) tansiyonunun yükselmesi nedeniyle, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Köye 112 Acil Sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İş makinesiyle yolun açılması sonrası köye ulaşan sağlık görevlileri hastayı ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

