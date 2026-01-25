Habertürk
        Batman Haberleri

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Ilısu Barajı'nın çevresi dronla görüntülendi

        Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kapanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın çevresi havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:54
        Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kapanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın çevresi havadan görüntülendi.

        Dicle Nehri üzerinde kurulu barajın iki yakası, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Baraj gölü ve karla kaplı çevresi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

