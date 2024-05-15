Batman'da yangın tüpüne gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda Van'dan Batman'a gelen bir araçta ekipler arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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