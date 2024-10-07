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        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:30
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        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1442 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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