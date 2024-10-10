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        Batman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Batman'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:09
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        Batman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Batman'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.B'nin (32) kullandığı 59 AAE 527 plakalı otomobil, Batman-Kozluk kara yolu havalimanı mevkisinde, V.Ç. idaresindeki 72 ABY 433 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sürücü M.B'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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