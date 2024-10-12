Batman'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Batman-Diyarbakır kara yolu otogar mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 56 AAD 193 plakalı traktör ile 72 DR 989 plakalı pikap çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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