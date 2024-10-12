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        Batman'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:52
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        Batman'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

        Batman-Diyarbakır kara yolu otogar mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 56 AAD 193 plakalı traktör ile 72 DR 989 plakalı pikap çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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