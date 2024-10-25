Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman-Bismil kara yolunda bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 605 paket sigara, 570 puro, 144 elektronik sigara, 45 paket pipo tütünü ve 76 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Ekipler 7 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
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