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        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:28
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        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
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        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman-Bismil kara yolunda bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

        Kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 605 paket sigara, 570 puro, 144 elektronik sigara, 45 paket pipo tütünü ve 76 paket nargile tütünü ele geçirildi.

        Ekipler 7 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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