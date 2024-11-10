Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı.

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