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        Batman'da 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen operasyonda, 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:16
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        Batman'da 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen operasyonda, 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 870 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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