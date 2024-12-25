İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 870 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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