Sason Kaymakamı Başar'a AFAD'tan ziyaret

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar'ı AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Karaaslan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Başar'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette, olası afetlere karşı alınacak tedbirler, arama ve kurtarma ekibinin oluşturulması ile arama ve kurtarma konteynerinin konuşlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kaymakam Başar, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

