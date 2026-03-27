Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
