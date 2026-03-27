Batman'da 2 firari hükümlü yakalandı
Batman'da 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 27.03.2026 - 10:39
Batman'da 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında 26 Mart'ta yapılan denetimlerde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından haklarında 5 yıl ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile S.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
