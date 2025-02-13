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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Berat Kandili mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:04
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Berat Kandili mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        İmrak, "Başta Hasankeyfli hemşehrilerimiz olmak üzere, bütün İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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