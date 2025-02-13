Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Berat Kandili mesajı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
İmrak, mesajında, Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İmrak, "Başta Hasankeyfli hemşehrilerimiz olmak üzere, bütün İslam aleminin mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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