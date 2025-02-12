Valinin 'serçe parmak' örneği projeye dönüştü; 25 köyde güneş enerjisiyle hayvanlara can suyu sağlandı

BATMAN’da, İl Özel İdaresi koordinasyonunda 2024’te hayata geçirilen ‘Serçe parmak’ projesi ile 25 köyde meralarda bulunan kuyulardaki su, güneş enerjisiyle çalışan pompalarla yalaklara taşınarak, hayvanlar için can suyu oldu. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Nurullah Erpolat, “Bu proje kapsamında merkez ve 5 ilçemizde 20 projenin değerlendirilmesi hedeflenmiş ancak bu hedef aşılmış ve toplamda 25 proje hayata geçirilmiştir. Köylülerden çok olumlu dönüşler aldık. Yeni talepler de gelmeye başladı” dedi.

Batman Valiliği tarafından İl Özel İdaresi koordinasyonunda 2024 yılında başlatılan ‘Serçe parmak’ projesi kapsamında, kırsal bölgelerde yetiştiricilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla, mera alanlarında bulunan ve daha önce verimliliği düşük olan su kuyuları yeniden kullanılır hale getirildi. Güneş enerjisi ile çalışan paneller sayesinde de üretilen enerjiyle çalıştırılan pompalarla, kuyulardan su çekilerek yalaklara aktarılması sağlandı. Yenilenebilir enerji sistemiyle maliyeti düşük ve sürdürülebilir su temini sağlayan proje, geçen yıl kent merkezinde 4, ilçelerden Beşiri’de 5, Hasankeyf’te 3, Gercüş’te 6, Kozluk’ta 4 ve Sason’da 3 olmak üzere toplam 25 köyde hayata geçirildi. Kırsal alanlardaki hayvanların suya erişiminin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan projeyle, yaban hayatındaki diğer canlıların da suya erişimi kolaylaştırıldı.

‘PROJE İSMİ VE İSMİ VE FİKRİ, VALİ EKREM CANALP’TAN’

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Nurullah Erpolat, Vali Ekrem Canalp’in ‘Serçe parmak’ örneğinin projeye dönüştüğünü belirterek, “Proje, valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla hayata geçirilen ve kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan köylülerin hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir projedir. Aynı zamanda yaban hayatına da katkı sağlamak ve doğadaki canlıların suya erişimini kolaylaştırmaktı amacımız. Proje kapsamında köylerimizde içme suyu amaçlı olarak açtığımız ve yetersiz kalan kuyular değerlendirilmiş veya kullanılmayan kuyuları kullanmak amacıyla bunların üzerine panel kurulmuş ve bu panellerden alınan suyla hayvan sıvatlarına aktarılan bir projedir. Projenin ismi Ekrem Canalp'in ‘Bir serçe parmak kalınlığında bile olsa sürekli akan bir suyun hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayabileceği’ düşüncesinden yola çıkılarak verilmiştir. Kırsal alanda hayat vermeyi hedefleyerek, 2024 yılında başlattığımız bu proje kapsamında merkez ve 5 ilçemizde 20 projenin değerlendirilmesi hedeflenmiş ancak bu hedef aşılmış ve toplamda 25 proje hayata geçirilmiştir. Köylülerden çok olumlu dönüşler aldık. Yeni talepler de gelmeye başladı. Bu sistem güneş panelleriyle çalışıyor. Yani herhangi bir elektrik maliyeti yok. 2025 yılındaki hedefimiz ise imkanlar dahilinde minimum 20 projeyi yine hayata geçirmektir. Batman Valiliği ve İl Özel İdaresi olarak köylerimizden gelen bu tip talepleri önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. En büyük amacımız da köylerimiz de hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.