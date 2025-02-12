Batman Petrolspor - İskenderunspor: 4-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 22'nci haftasında konuk ettiği İskenderunspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 22'nci haftasında İskenderunspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında İskenderunspor Mehmet Manis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, maçın 45'inci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor, 50'nci dakikada Omar Imeri'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Petrolspor, mücadelenin 53'üncü dakikasında Yalçın Kılınç'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Maçın 64'üncü dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle Petrolspor skoru 4-1 yaptı. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla birlikte Batman Petrolspor, puanını 49'a çıkardı.