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        Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:11
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        Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi
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        Batman'da 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde bir otomobil durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 4 kilo 110 gram metamfetamin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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