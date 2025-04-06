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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:09
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        Batman'da firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda yapılan operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ş. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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