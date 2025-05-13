Batman Valisi Canalp çölyak hastaları ile bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesine ait Glütensiz Kafe'de çölyak hastalarıyla buluştu.

Vali Canalp, Jiyan Park'taki kafede yaptığı konuşmada, çölyak hastalarına destek olabilmek amacıyla kafeyi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kafede glütensiz ekmeğin yanı sıra farklı ürünler de üretildiğini aktaran Canalp, bu ürünlerle bölgedeki illerde yaşayan çölyak hastalarına da hizmet verildiğini belirtti.

Canalp, "Burada üretmiş olduğumuz ürünler, sadece Batman değil Siirt, Mardin, Bitlis ve Şırnak'tan gelen hastalara hizmet veriyor." dedi.

Daha sonra Canalp, çölyak hastalarıyla pasta kesti.