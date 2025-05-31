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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Batman'da anıldı

        Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 20:13 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:21
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        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Batman'da anıldı
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

        Gülistan Caddesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi ve dua edildi.

        Grup adına açıklama yapan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Mehmet Şah Keskin, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulunulduğunu hatırlattı.

        İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün yıllardır sürdüğünü belirten Keskin, "Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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