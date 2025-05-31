"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Batman'da anıldı

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün yıllardır sürdüğünü belirten Keskin, "Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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