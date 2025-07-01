Batman Belediyesi, Hatay'daki orman yangınına destek için ekip gönderdi
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye ekip gönderdi.
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye ekip gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 2 araç ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi Hatay'a gönderildi.
Yangın bölgesine doğru yola çıkan ekibin, daha önce Manavgat'taki yangınlarda görev aldığı ve deneyimli personelden oluştuğu belirtildi.
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