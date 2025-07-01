Batman Belediyesi, Hatay'daki orman yangınına destek için ekip gönderdi

Yangın bölgesine doğru yola çıkan ekibin, daha önce Manavgat'taki yangınlarda görev aldığı ve deneyimli personelden oluştuğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 2 araç ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi Hatay'a gönderildi.

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