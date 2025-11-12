Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:36
        Batman'da gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 19 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi.

        23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

