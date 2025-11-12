Batman'da gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 19 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ele geçirildi.
23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
