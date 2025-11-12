Batman'da tekstil işçilerine yangın eğitimi verildi

Bu kapsamda, Fatih Mahallesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikası personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğünce işletmelerde doğru yangın söndürülmesi, ilk müdahale ve tahliyenin yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

