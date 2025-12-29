Batman'da eğitime kar engeli

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim yapılan il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

