        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da eğitime kar engeli

        Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede öğlenden sonra eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:19
        Batman'da eğitime kar engeli
        Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede öğlenden sonra eğitime ara verildi.

        Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

        Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim yapılan il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

