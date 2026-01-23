Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da yolu kapalı köyde 62 yaşındaki hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:21
        Batman'da yolu kapalı köyde 62 yaşındaki hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
        Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Altıdere köyünde solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan 62 yaşındaki Musa Algan'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden yolu kapanan köye gidememesi üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Algan, daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.



