        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı

        Batman'da bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 kişi bir miktar altın alarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:40
        Batman'da kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir miktar altınla kaçtı
        Batman'da bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 kişi bir miktar altın alarak kaçtı.

        Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli 2 kişi, başına silahın dipçiği ile vurarak iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaraladı.

        Zanlılar iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

