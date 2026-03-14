        Batman'da "Kelam ve Kalem Yazma Mushaf" Sergisi açıldı

        Batman'da el yazması Kur'an-ı Kerim örneklerinin yer aldığı "Kelam ve Kalem Yazma Mushaf" Sergisi törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Batman Valiliği, İl Özel İdaresi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen sergide 20 yazma Kur'an-ı Kerim yer alıyor.

        Bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide Fatih, Nuruosmaniye ve Sultan Ahmet camilerinin koleksiyonları ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden seçilen eserler de bulunuyor.

        - "Ramazan ayının manevi atmosferine uygun programlar düzenliyoruz"

        Vali Ekrem Canalp, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Batman'da ramazanın olması gerektiği şekilde karşılandığını ve aynı şekilde yaşandığını söyledi.

        Şehrin farklı noktalarında ramazan etkinliklerinin eş zamanlı sürdüğünü belirten Canalp, "Çocuk ve yetişkinlerimiz için ramazan ayının manevi atmosferine uygun programlar düzenliyoruz. Her gün bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, o mahallenin sakinlerine hitap ederken aynı zamanda çocuklarımız için ramazanın ruhunu yaşayabilecekleri etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Serginin de ramazana ayrı renk kattığını dile getiren Canalp, bu ayın ruhuna uygun ve anlamlı bir çalışma olduğunu anlattı.

        Canalp, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi ve büyüklerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum." dedi.

        Açılışa Hasankeyf Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Ali İmrak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

